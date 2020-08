FW-EN: Wetter - Einsätze 11 - 13 für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) seit Montag.

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch um 14:36 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Tür in der Straße "Im Kirchspiel" alarmiert. Anwohner hörten Hilferufe aus einer Wohnung und verständigten richtigerweise die Rettungskräfte. Als die ersten Kräfte nach kurzer Zeit vor Ort waren, hatten Nachbarn die Wohnungstür schon gewaltsam geöffnet. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person erstversorgt. Bevor der Einsatz beendet werden konnte, wurde der beschädigte Türrahmen durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Schrauben und Akkuschrauber notdürftig repariert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 45 Minuten beendet werden.

Um 14:38 Uhr gab es schon den nächsten Alarm für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim in der Straße "Am Böllberg" hatte Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte aus Alt-Wetter, Wengern, Esborn und Grundschöttel rückten hierhin aus. Ein Eingreifen aller Kräfte war allerdings nicht erforderlich, da erneut ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss ohne jeglichen Grund Alarm ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer guten halben Stunde abgebrochen.

Um 15:11 Uhr dann erneut Alarm aus dem Wohnheim im Ortsteil Esborn. Da sich noch ein Löschgruppenfahrzeug auf Rückfahrt befand, wurde dieses über Funk über das erneute Auslösen der Brandmeldeanlage informiert. Unverzüglich fuhr das Fahrzeug direkt wieder die Einsatzstelle an. Hier konnte dann erneut ein Fehlalarm im ersten Obergeschoss festgestellt werden. In Absprache mit dem Haustechniker wurde der entsprechende Melder, bis zu einer technischen Überprüfung, abgeschaltet. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

