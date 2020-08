Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Erwachsenenwohnheim

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montag, 10.08.2020 um 18:06 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Erwachsenenwohnheim in der Hartmannstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach sechs Minuten vor Ort waren, konnte schnell festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss im Flurbereich ausgelöst hatte. Die Ursache war ein angebranntes Toast in einem Toaster. Da in dem Bereich schon alle Fenster geöffnet worden waren, waren auch keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz konnte nach guten zwanzig Minuten beendet werden und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten weiter das schöne Wetter genießen.

