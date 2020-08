Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntagmorgen, 09.08.2020 um 08:52 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Nachbarn hatten hier das akustische Warnsignal aus einer leer stehenden Dachgeschosswohnung wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Ein Auslösegrund für den Rauchmelder konnte nicht entdeckt werden und der Einsatz wurde nach einer guten halben Stunde beendet.

Weiter ging es für die Löscheinheit Alt-Wetter am Sonntagabend um 17:52 Uhr in der Mühlenstraße in Herdecke. Hier war es zu einem größeren Brandereignis in einem Ladenlokal gekommen. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Wetter (Ruhr) wurden mehrere Trupps unter Atemschutz im Rahmen von Erkundungs- und Entlüftungsmaßnahmen eingesetzt. Hierzu wurde ebenfalls eine eigenständige Löschwasserversorgung aufgebaut. Weitere Informationen sind der offiziellen Pressemitteilung der Feuerwehr Herdecke zu entnehmen. Für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) konnte der Einsatz um 20:15 Uhr beendet werden. Als hilfreich erwiesen hat sich das neue Hygienekonzept der Feuerwehr Wetter (Ruhr), aufgrund dessen für alle Löschfahrzeuge Trainingskleidung (Jogginghose und Joggingjacke) angeschafft worden ist, welche die Atemschutzgeräteträger nach einem Brandeinsatz direkt an der Einsatzstelle anziehen sollen. Hierdurch werden eine Kontaminationsverschleppung und eine weitere Gefährdung der Einsatzkräfte aufgrund des Brandrauches vermieden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell