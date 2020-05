POL-PDNW: Neustadt - Ingewahrsamnahme nach Randale und Beleidigung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein 55-jähriger Mann aus Speyer hatte am 23.05.2020 wohl etwas zu tief ins Glas geschaut: Gegen 19:30 Uhr wurde der deutlich alkoholisierte Mann vom Betreiber eines Neustadter Döner-Imbiss gebeten, die Lokalität zu verlassen. Dies schmeckte dem 55-Jährigen offensichtlich nicht, was er durch den Wurf eines Döners gegen den Auslagenscheibe des Imbiss zum Ausdruck brachte. Im Anschluss beleidigte er den Betreiber mehrfach aufs Übelste. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Mann auf Grund seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war, so dass er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Auf den 55-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

