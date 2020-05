Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Nach Sturz mit dem Pedelec in die Klinik 22.05.2020, 09:50 Uhr

Haßloch (ots)

Mit schweren Kopfverletzungen wurde eine 76-jährige Frau aus Haßloch am Freitagmorgen in eine Klinik eingeliefert, nachdem sie mit ihrem Pedelec in der Moltkestraße gestürzt war. Als Ursache für den Sturz wird derzeit ein Fahrfehler angenommen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Ob die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, ist nicht bekannt.

