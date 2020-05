Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

In der Zeit von Freitag, 23.05.2020, 20:00 Uhr, bis Samstag, 24.05.2020, 07:30 Uhr, kam es am Kreisverkehr Bismarckstraße/Pfaffengasse in Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen (weißer Richtungspfeil auf blauem Grund) und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung setzen sollen.

