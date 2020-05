Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Streitigkeiten mit anschließender Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.05.2020, gegen 22:15 Uhr, kam es auf dem Markplatz in Neustadt zu Streitigkeiten zwischen dem Betreiber einer ansässigen Gaststätte und einer Gruppe junger Erwachsener. In deren Verlauf trat eine männliche Person dem Wirt in den Unterleib. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen konnte jedoch ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Der Gaststättenbetreiber wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

