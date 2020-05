Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Grundlos zusammengeschlagen 20.05.20, 19:50 Uhr

Haßloch (ots)

Ein zwölfjähriger aus Haßloch verständigte am Mittwochabend die Polizei, da er eigenen Angaben zufolge grundlos zusammengeschlagen wurde. Zuvor fuhr er am alten Friedhof in der Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad auf einem Grünstreifen, als zwei bislang unbekannte Jugendliche auf ihn zukamen und ihm ohne Grund mehrfach ins Gesicht schlugen. Der junge Mann trug Platzwunden und vermutlich eine gebrochene Nase davon. Zu den Tätern konnte er lediglich angeben, dass es sich um zwei ca. 15 Jahre alte dunkelhäutige Jungs gehandelt habe, die anschließend mit Inlinern und Fahrrad geflüchtet sind. Zu den möglichen Motiven ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.

