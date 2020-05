Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Meckenheim-Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person 20.05.2020, 18:25 Uhr

Meckenheim (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine 31-jährige Neustadterin die Bahnhofstraße in Meckenheim und musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte ein hinter ihr fahrender 62-jähriger Mann aus Bad Dürkheim zu spät und fuhr der Dame hinten auf. Die schwangere Fahrzeuglenkerin klagte anschließend über leichte Bauchschmerzen und begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt

