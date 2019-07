Polizei Bonn

POL-BN: Vermisstenfahndung: 67-jährige Frau vermisst - Polizei sucht nach Hildegard M. aus Wachtberg

Bonn (ots)

Seit dem 28.07.2019 wird die 67-jährige Hildegard M. aus Wachtberg vermisst. Der letzte Kontakt zu ihr bestand an ihrer Wohnanschrift in Arzdorf am Sonntagabend. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Bereits gestern wurde das Umfeld eines Anglersees in der Nähe von Arzdorf mit Flächensuchhunden der Rettungshundstaffel Bonn/Rhein-Sieg durchsucht. Auch der See selbst wurde von Tauchern der Feuerwehr ohne Ergebnis abgesucht.

Da von einer Eigengefährdung ausgegangen werden muss, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Hildegard M. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 160 cm groß - blaue Augen - normale Statur

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis zu dem Foto: Die Vermisste hat aufgrund einer Erkrankung keine Haare mehr.

