Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Sträucher an Schule angezündet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die von Montag (8. Juli) 19 Uhr bis Dienstag (9. Juli) 8 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Schule am Flutweg gesehen haben. Unbekannte haben dort einen Zaun verbogen und Sträucher angezündet. Der Hausmeister konnte am Morgen lediglich Wurzelreste und Asche in den Blumenkübeln vorfinden. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell