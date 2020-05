Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand/Eyersheimerhof - L 454: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Sand/L454 (ots)

Am Freitag, den 22.05.2020, im Zeitraum von 08:00 - 17:40 ereignete sich auf der Landstraße L 454 kurz nach dem Eyersheimerhof in Richung Weisenheim am Sand ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die L 454 vermutlich aus Richtung Birkenheide kommend und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten Sie Zeuge des Unfalls geworden sein oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

