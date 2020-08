Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag um 12:32 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Tiefer Weg" alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort und der Lageerkundung wurde plötzlich durch den Bewohner selbstständig die Tür geöffnet. Dieser habe nur tief und fest geschlafen und das Klingeln des Bekannten nicht wahrgenommen. Demnach handelte es sich um einen Alarm in guter Absicht und die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach guten 20 Minuten abbrechen.

