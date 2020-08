Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Ölspur und Personen in Notlage

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:21 Uhr zu einer Ölspur auf der Kaiserstraße alarmiert. Hier wurde durch die Polizei eine Verunreinigung von einer Tankstelle in der Kaiserstraße bis in die Wasserstraße festgestellt. Die nähere Erkundung ergab, dass ein Bus mit offenem Tankdeckel gefahren war. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt und die Beseitigung wurde durch den Stadtbetrieb durchgeführt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Samstag um 12:51 Uhr zu mehreren Personen in Notlage auf dem Harkortsee alarmiert. Ein Passant hatte beobachtet, wie drei Kanus gekentert waren und sich demnach mehrere Personen im Wasser befanden. Durch die ebenfalls alarmierte DLRG Ortsgruppe Wetter machte sich direkt ein Rettungsboot auf den Weg zu den Verunfallten. Mit Unterstützung eines weiteren Rettungsbootes konnten alle Personen zügig gerettet und an Land gebracht werden. Ebenso konnten die Kanus in Sicherheit gebracht werden. Durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden alle Kanuten gesichtet und konnten unverletzt entlassen werden, sodass der Einsatz nach einer guten Stunde beendet werden konnte.

