POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Jever - Kein Diebesgut, jedoch Beschädigung der Wohnungstür

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Sonntagnachmittag, 24.11.2019, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:00 und 16:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schlachtstraße.

Die Täter entwendeten aus der spärlich eingerichteten Wohnung keine Gegenstände, jedoch entstand an der Wohnungstür ein Schaden von geschätzten 150 EURO.

