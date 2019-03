Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Radfahrerin stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Eine Radfahrerin hatte am Dienstag auf der L 169 bei Stühlingen einen schweren Sturz und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Kurz nach 13:00 Uhr war die 28 Jahre alte Radfahrerin zusammen mit ihrem Lebensgefährten auf der Landstraße in Richtung Bonndorf unterwegs. Am Ende der Steigung verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn gerade in dem Moment, als sie von einem Bus überholt wurde. Zu einer Berührung mit dem Bus kam es glücklicherweise nicht. Durch den Sturz zog sich die Frau eine schwere Beckenverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Uniklinik nach Freiburg. Eine unfallursächliche Beteiligung des Busfahrers ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gegeben.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell