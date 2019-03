Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hohentengen bemerkt. Wie sich herausstellte, sind Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 21.03.2019, bis Dienstag, 26.03.2019, gewaltsam in das Haus eingedrungen. Hierzu wurde die Haustüre aufgehebelt. Indes fündig wurden der oder die Täter nicht. Das Haus steht quasi leer und ist nur noch teilweise möbliert. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Höfleweg gemacht hat, wird gebeten, sich bei der EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) zu melden.

