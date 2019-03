Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: 34-Jähriger nach Diebstahlsversuch auf dem Recyclinghof vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Beamte des Polizeireviers Emmendingen konnten in den frühen Morgenstunden am vergangenen Sonntag (24. März) einen 34-jährigen kasachischen Staatsangehörigen vorläufig festnehmen, der kurz zuvor auf dem Gelände des Städtischen Recyclinghofes bei einem Diebstahlsversuch die Alarmanlage ausgelöst hatte.

Nach der Alarmauslösung gegen 05.45 Uhr fuhr die Polizei unverzüglich mit drei Streifen nach Herbolzheim. Der bis dahin noch Unbekannte flüchtete zunächst mit einem Motorroller mit Anhänger in Richtung Stadtmitte. Dabei verlor er den Anhänger, setzte seine Flucht jedoch unvermittelt fort. Nachdem er im Bereich des Sportgeländes an der Straße zum Autohof zu Fall kam, versuchte sich der nun zu Fuß weiter Flüchtende bei den dortigen Erdhügeln zu verstecken, wurde jedoch von den Beamten umstellt und in der Folge festgenommen. Der 34-Jährige führte ein Fahrtenmesser mit sich.

Wie festgestellt wurde, hatte er bereits Diebesgut im Bereich des Elektroschrotts zur Mitnahme bereitgestellt, als die Polizei hinzukam.

Weitere Ermittlungen sind im Gange.

