Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw und Fahrrad stoßen zusammen - Radfahrer leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf B 3 in Weil am Rhein zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem sich der Radler leicht verletzte. Gegen 06:40 Uhr kam es zum Unfall, als sich vor der Landesgrenze in Otterbach ein längerer Rückstau gebildet hatte. Ein 26 Jahre alter Mini-Fahrer wendete deshalb zu Beginn einer Linksabbiegespur über die durchgezogene Linie. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer überholte zu diesem Zeitpunkt die Kolonne links und kollidierte mit dem Mini, der zu diesem Zeitpunkt halb schräg auf der Straße stand. Dadurch stürzte der Radler auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant an der Unfallstelle im Rettungswagen versorgt wurden. Während am Rad nur ein leichter Abrieb am Vorderrad vorhanden war, wurde die Fahrradhose des Radfahrers beschädigt. Auch am Mini entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein sucht nach Zeugen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich dort zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

