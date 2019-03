Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Mit dem Auto durch die Drehtür

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Einen Verkehrsunfall mit spektakulärem Ausgang verursachte am Dienstagabend ein Autofahrer in Vörstetten. Er fuhr gegen 19 Uhr die Reutener Straße von der Ortsmitte her kommend in Richtung Grubstraße. In der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße fuhr er mit seinem Auto geradeaus und über einen Zugangsweg direkt durch den Haupteingang in ein Firmengebäude. Nachdem das Auto die breite Drehtür durchschlagen hatte, stoppte es erst tief im Inneren des Gebäudes an einem Betonpfosten. Glücklicherweise wurden in dem Gebäude keine Personen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürfte eine medizinische Ursache beim Fahrer für den Unfall mitverantwortlich gewesen sein. Der 40-Jährige musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden dürfte weit im fünfstelligen Bereich liegen.

