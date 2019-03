Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Radfahrer fällt gegen Pkw - erleidet Verletzungen an der Hand

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer hat am Dienstagmittag in WT-Tiengen das Gleichgewicht verloren und war mit einem vorbeifahrenden Pkw kollidiert. Kurz vor 15:00 Uhr hatte der 75 Jahre alte Fahrradfahrer den Gehweg entlang der Ostpreußenstraße befahren. Er verlor sein Gleichgewicht, kam ins Schlingern und stürzte in Richtung der Straße, wo im selben Augenblick ein Auto vorbeifuhr. Der Fahrradfahrer prallte gegen den Pkw und zog dabei eine Verletzung an der Hand zu. Am Opel, an dessen Steuer eine 38 Jahre alte Frau saß, entstand Sachschaden in Höhe ca. 4000 Euro.

