POL-BOR: Vreden - Freilaufende Ponys verursachen Unfall auf der B70

Vreden (ots) - Am frühen Montagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Vreden auf der Bundesstraße 70 eine 22-jährige Autofahrerin aus Gronau sowie zwei Ponys leicht verletzt: Gegen 05.40 Uhr hatte die Gronauerin die B70 aus Gronau kommend in Richtung Vreden befahren. Etwa in Höhe des landwirtschaftlichen Betriebes "Leuker" sah sie plötzlich drei Ponys auf der Straße stehen und leitete eine Vollbremsung ein. Sie konnte einen Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern. Auch ein hinter ihr fahrender 41-jähriger Autofahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der Gronauerin auf. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 22-Jährige in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Halterin der Ponys erschien vor Ort und kümmerte sich um die Tiere. Der verursachte Sachschaden lag bei etwa 10.000 Euro. Die B70 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Noch vor dem Unfall hatte ein Zeuge die freilaufenden Ponys gesehen und die Leitstelle der Polizei hierüber informiert. Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die Ponys im Bereich einer freien Wiese an der B70 sehen. Noch bevor die Beamten die Tiere einfangen konnten, flüchteten diese sich ins Unterholz. Nach Auskunft der Ponyhalterin wurden die beiden Ponys bereits durch einen Tierarzt versorgt.

