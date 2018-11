POL-BOR: Gronau - Unfallflucht an der Vereinsstraße

Gronau (ots) - Böse Überraschung: Einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Samstag, zwischen 17 und 17.30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lidl-Marktes an der Vereinsstraße.

Angefahren wurde ein schwarzer 3er BMW im Bereich der rechten hinteren Tür. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

