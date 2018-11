POL-BOR: Rhede - Einbrecher erbeuten Langwaffen und Schmuck

Rhede (ots) - In der Zeit von Dienstag, 12 Uhr und Samstag, 18.10 Uhr verschafften sich noch Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße "Am Fildeken" in Rhede. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Aus einem Waffenschrank konnten sie mithilfe eines aufgefundenen Ersatzschlüssels zwei Repetierwaffen sowie dazugehörige Munition erbeuten. Daneben entwendeten sie Schmuck.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell