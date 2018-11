POL-BOR: Gescher - Einbrecher scheitern an Sicherheitsfenster

Gescher (ots) - Am Samstag, zwischen 15 und 21 Uhr versuchten Einbrecher vergeblich das Fenster im Souterrainbereich eines Wohnhauses an der Straße Alfersesch aufzuhebeln. Durch zahlreiche Hebelversuche wurde das Fenster zwar stark beschädigt, geöffnet bekamen die Täter es jedoch nicht. Das Fenster ist mit zusätzlicher Einbruchssicherung versehen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

