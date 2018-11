POL-BOR: Gronau - Erfolgloser Einbrecher mit gestohlenem Fahrrad angetroffen

Gronau (ots) - Gegen 02.30 Uhr trafen Polizeibeamte nach einem Einbruchsversuch in eine Imbissstube auf der Agathastraße in Gronau auf einen 37-jährigen polizeibekannten Einbrecher. In unmittelbarer Nähe zum Antreffort konnten sie das mutmaßliche Tatwerkzeug auffinden, mit welchem der 37-Jährige nach ersten Erkenntnissen versucht hatte, in den Imbiss einzubrechen. Er führte ein Fahrrad mit sich, das augenscheinlich entwendet worden war. Der Gronauer gab an, dieses gefunden zu haben. Das Fahrrad sowie das Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt. Der 37-jährige wurde nach Prüfung etwaiger Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten weitere Strafverfahren ein.

