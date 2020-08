Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher erbeuten 18 Kisten Bier

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:00 h und 07:30 h in Stade im Drosselstieg an der Rückseite des dortigen Marktkaufgebäudes zum Getränkeaußenlager gelangt und haben das Rolltor aufgebrochen.

Aus dem Lager haben der oder die Täter dann insgesamt 18 Kisten Bier entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Einbrecher mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

