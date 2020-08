Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbruch in Stade, Einbrecher an Nottensdorfer Wohnhaus

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Stade

Am gestrigen Dienstag sind bisher unbekannte Täter zwischen 05:30 h und 11:00 h in Stade im Lerchenweg nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere eines dortigen Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben das ganze Haus nach Diebesgut durchsucht.

Mit Uhren, Bargeld und einer Nintendo Switch Spielekonsole mit Zubehör als Beute konnten der oder die Einbrecher anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher an Nottensdorfer Wohnhaus

In der Nacht zu Dienstag kurz nach 03:00 h wurde ein 53-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Nottensdorf in der Straße "Claustal" durch Geräusche am Haus geweckt. Als er daraufhin draußen Taschenlampenschein bemerkte, machte er couragiert lautstark auf sich aufmerksam und die mutmaßlichen Einbrecher flüchteten in die Dunkelheit. Ein Eindringen in das Haus ist nicht erfolgt. Der angerichtete Schaden durch Hebeln am Fenster wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

