Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 40-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Nordkehdingen schwer verletzt

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:50 h in Freiburg in der Straße Schöneworther Deich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der Hemmoorer war zu der Zeit mit seiner Kawasaki Z900 auf der Straße aus Richtung Balje kommend in Richtung Freiburg Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zwischen Haus-Nr. 13a und 15 übersah er dann offenbar die von rechts kommende 77-jährige Fahrerin eines VW-Fox aus Freiburg.

Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige flog über dem Lenker an der Motorhaube vorbei und prallte auf die Fahrbahn.

Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph Hansa in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Die 77-jährige Autofahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell