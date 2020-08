Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auseinandersetzung zwischen Gruppierungen in Buxtehude - fast 40 Beteiligte am Freitagabend - Polizisten beleidigt, bedroht und angegangen, Unbekannte entwenden Teichfilteranlage in Griemshorst

1. Auseinandersetzung zwischen Gruppierungen in Buxtehude - fast 40 Beteiligte am Freitagabend - Polizisten beleidigt, bedroht und angegangen

Am Freitagabend gegen 19:40 h kam es in Buxtehude in der Hansestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. 40 jungen Leuten.

Hintergrund soll eine andauernde Bedrohung durch zwei der Polizei aus anderen Anlässen bekannten 25- und 27-jährigen Buxtehudern gegenüber eines Familienmitgliedes einer anderen Buxtehuder Familie sein. Die beiden Männer wurden dann schließlich am Freitagabend von einer Gruppe von am Ende ca. 40 jungen Leuten verfolgt und verschanzten sich in einen Imbiss in der Hansestraße.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten die beiden Parteien zu trennen, damit es nicht zu weiteren Auseinandersetzungen und möglichen Straftaten kommen kann.

Dabei wurden die Beamten von einigen Anwesenden verbal höchst aggressiv angegangen, beleidigt und bedroht.

Um die Maßnahmen durchsetzen zu können, musste Verstärkung durch rund ein Dutzend Streifenwagen aus Neu Wulmstorf, Zeven, Fredenbeck, Buchholz Tostedt, Sittensen und Stade hinzugezogen werden.

Die Polizistinnen und Polizisten sprachen diverse Platzverweise aus und nahmen zwei 20- und 23-jährige junge Männer als Hauptaggressoren vorübergehend in Gewahrsam. Der 23-Jährige schlug bei dem Transport zur Wache dann noch eine Scheibe eines Streifenwagens ein.

Eine Polizistin wurde zudem durch einen Stoß mit einem Stuhl leicht verletzt.

Die Polizisten mussten teilweise Pfefferspray einsetzen, um sich selbst zu schützen und der Lage Herr zu werden.

Auch in den darauffolgenden Tagen am Samstagmittag und am Sonntagabend kam es wiederholt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, auch hier wurden die eingesetzten Beamten erneut beleidigt und bedroht.

Es wurden mehrere Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Die Ermittlungen in der Sache zu den Straftaten und den möglichen Hintergründen der Streitigkeiten dauern weiter an.

2. Unbekannte entwenden Teichfilteranlage in Griemshorst

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche ein Gartenteichcenter in Harsefeld-Griemshorst betreten und eine dort kürzlich installierte Filteranlage entwendet.

Zum Abtransport des ca. 115 kg schweren Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

