Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Motorrad in Harsefeld

Stade (ots)

Bisher unbekannte Motorraddiebe haben in den letzten vier Wochen in der Zeit von Dienstag, den 30.06. bis Donnerstag, den 30:07. In Harsefeld in der Friedrich-Huth-Straße aus einer Halle im Hinterhof eines dortigen Gebäudes ein Motorrad entwendet.

Die KTM ER 400 LC4-PD hat das Kennzeichen STD-MX 81 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Kraddiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

