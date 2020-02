Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt am Kreisverkehr

Nettetal-Breyell (ots)

Radfahrer wird schwer verletzt Am Dienstag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer (syrisch) aus Duisburg auf der Dülkener Straße in Nettetal in Richtung Lobbericher Straße. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, achtete er nicht auf einen von links kommenden Radfahrer. Bei der Kollision wurde der 79-jährige Lobbericher verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (195)

