Polizei Hagen

POL-HA: 48-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwoch (06.01.2021) gegen 15:15 Uhr im Lennetal. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Renault zunächst den Kreuzungsbereich Röhrenspring/Werkzeugstraße auf einer vorfahrtberechtigten Fahrspur, als ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen die Kreuzung passierte und dem 48-Jährigen die Vorfahrt nahm. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin im Kreuzungsbereich und wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der 48-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. (kh)

