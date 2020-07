Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Mann mit Messer auf der Straße - Polizei mit starken Kräften im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 05.07.2020, kam es in Jestetten zu einem Einsatz wegen eines Mannes mit einem Messer. Gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer diesen Mann. Dieser sei blutverschmiert und bedrohlich. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich dieser Mann in ein Gebäude begeben, wo er identifiziert und festgenommen werden konnte. Der 36-jährige soll zuvor mit einem anderen ihm bekannten Mann in Streit geraten sein. Dabei soll er sich selbst mit dem Messer an den Händen verletzt haben. Damit begab er sich nach draußen und schrie herum. Er soll sich auch auf die Straße gelegt haben. Als ein Passant helfend eingreifen wollte, habe er diesen mit dem Messer bedroht, worauf der Passant sich wieder entfernte. Beim Tatverdächtigen konnte ein geringe Menge Cannabis gefunden werden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Streifen der Landespolizei wurden von Einsatzkräften der Bundespolizei, der Schweizer Polizei und der Grenzwache unterstützt.

