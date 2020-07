Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Bad Säckingen: Audi-Fahrer überholt rücksichtlos - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zum gefährlichen Verkehrsverhalten eines Audi-Fahrers am Samstagmorgen, 04.07.2020, auf der A 98 bei Laufenburg/Murg und anschließend auf der B 34 vor Bad Säckingen sucht die Polizei weitere Zeugen. Gegen 09:30 Uhr war der schwarze Audi aufgefallen, wie er auf der Strecke zwischen Laufenburg und Obersäckingen in Fahrtrichtung Bad Säckingen mehrere Fahrzeuge rücksichtslos und bei Gegenverkehr überholte. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/89630) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der schwarze Audi aufgefallen ist oder die sogar gefährdet wurden, sich zu melden.

