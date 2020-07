Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mann auf E-Scooter bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschraubereinsatz

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 04.07.2020, in Laufenburg ist ein Mann auf seinem E-Scotter schwer verletzt worden. Der 57-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Gegen 13:40 Uhr hatte ein 57 Jahre alte Citroen-Fahrerin dem E-Scooter-Fahrer an der Kreuzung Gewerbestraße/Himmelreichstraße die Vorfahrt genommen. Der Mann wurde von der Pkw-Front erfasst und prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Einen Helm hatte er nicht auf. Dieser ist nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4000 Euro.

