Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kerze ausgeblasen - Gefahr beseitigt

Freiburg (ots)

Eine brennende Kerze in einem Geschäft in der Hauptstraße in Laufenburg war am Samstagabend, 04.07.2020, aufgefallen. Nachdem die Meldung gegen 20:45 Uhr eingegangen war, wurde die Feuerwehr zur Örtlichkeit entsandt. Im Schaufenster stand die brennende Kerze. Über die Gebäuderückseite konnte in die Räumlichkeiten gelangt werden. Die Kerze wurde ausgeblasen, somit war die Gefahr beseitigt.

