Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Laufenburg: Verkehrskontrollen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2020, führte die Polizei gezielte Verkehrskontrollen durch. Am Vormittag galt eine zweistündige Kontrollaktion in WT-Waldshut der Handybenutzung am Steuer. 17 Fahrerinnen und Fahrer wurden dabei ertappt, wie sie ein Handy während der Fahrt in der Hand hatten. Bis in die Nachtstunden war am Freitag die Verkehrspolizei auch mit einem speziellen zivilen Fahrzeug im Landkreis unterwegs. Hauptaugenmerk galt hier der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Vorschriftsmäßigkeit von Fahrzeugen. Gegen 18:00 Uhr fiel in Laufenburg ein 37 Jahre alter Autofahrer auf, der stark nach Alkohol roch. Da dieser nicht fähig war, einen Alcomatentest zu machen, wurde eine Blutprobe erhoben. Dieser Fahrer hatte keinen Führerschein. Kurz vor 23:00 Uhr wurde auf der A98 in Höhe Laufenburg ein 19-jähriger VW-Fahrer gestoppt, der dort bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit bis zu 190 km/h unterwegs war. Außerdem war ein Schalldämpfer leer, so dass das Geräuschverhalten des Autos deutlich erhöht war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zur selben Zeit wurde in WT-Tiengen ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer angezeigt, der ebenfalls unzulässige Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen hatte. In Tiengen wurden zudem eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt, zwei Fahrer hatten keinen gültigen Führerschein, an zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und an einem weiteren war das Kennzeichen verändert.

