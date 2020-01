Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Tutschfelden: Einbruch in Golfpark Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2020, 01:15 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten der Golfpark Gaststätte in Herbolzheim eingebrochen. Die Täterschaft wurde vermutlich durch eine laute Alarmanlage abgeschreckt und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne das Objekt zu betreten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

