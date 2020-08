Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst junge Fahrraddiebe auf frischer Tat - Monheim am Rhein - 2008123

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20. August 2020) hat die Polizei in Monheim am Rhein zwei junge Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst und Strafverfahren gegen das Duo eingeleitet.

Das war passiert:

Um kurz nach Mitternacht hatten Anwohner der Oranienburger Straße in Monheim am Rhein der Polizei zwei "Jugendliche" gemeldet, welche sich in verdächtiger Art und Weise an Fahrrädern im Hausflur eines dortigen Mehrfamilienhauses zu schaffen machten.

Bei ihrer Fahndung nach den beiden beschriebenen Personen konnten die Polizeibeamten schon kurze Zeit später auf zwei Tatverdächtige treffen, die auf zwei Fahrrädern entlang der Friedenauer Straße unterwegs waren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden 15 und 18 Jahre alten Monheimer die beiden Fahrräder kurz zuvor am Langenfelder S-Bahnhof entwendet hatten. Bei den Rädern handelt es sich um ein silbernes Rad der Marke "Senori" sowie um ein blaues Fahrrad der Marke "Terraline" Modell "Bushwacker".

Die Polizisten stellten die Fahrräder sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die beiden Fahrraddiebe ein. Ob die beiden auch an der Oranienburger Straße Fahrräder entwenden wollten und möglicherweise mit Komplizen zusammengearbeitet haben, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.

