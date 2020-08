Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Motorradunfall - Hubschrauber im Einsatz - Velbert - 2008120

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend des 19.08.2020, gegen 17.05 Uhr, kam es auf der außerörtlichen Kuhlendahler Straße (L 107), zwischen den Velberter Ortsteilen Neviges und Langenberg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen werden musste. Ein anderer Motorradfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung in eine örtliche Klinik gebracht. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde die Hauptverkehrsstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr musste um- bzw. abgeleitet werden.

--- Wie kam es zum Unfall? ---

Zur Unfallzeit befuhr eine 18-jährige Frau aus Hattingen, auf einem roten Motorrad der Marke Yamaha, Typ XJ6, die dort mit 70 km/h Höchstgeschwindigkeit beschilderte Kuhlendahler Straße in Fahrtrichtung Langenberg. Hierbei folgte ihr unmittelbar ein 19-jähriger Bekannter aus Sprockhövel, der auf einem schwarzen Motorrad der Marke Suzuki, Typ SV650, unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 250 bremsten vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt ab, um einem in gleicher Richtung fahrenden PKW ein problemloses Linksabbiegen auf den Parkplatz einer Golfanlage zu ermöglichen. Auch die 18-jährige Yamaha-Fahrerin bremste deshalb ihr Motorrad leicht ab. Dieses bemerkte der 19-jährige Suzuki-Fahrer nach eigenen Angaben zu spät, weil er gerade durch einen Blick in den Rückspiegel für nur kurze Zeit abgelenkt war. Es kam zur Kollision, bei der die Suzuki auf die bereits deutlich langsamer fahrende Yamaha auffuhr. Der Suzuki-Fahrer und die Yamaha-Fahrerin wurden durch die große Wucht des Aufpralls von ihren Motorrädern geschleudert. Sie und ihre beiden Motorräder stürzten schwer auf den Asphalt der Landstraße.

Gleich mehrere Zeugen des Unfalls, darunter auch ein ausgebildeter Rettungssanitäter, leisteten sofort Erste Hilfe und veranlassten den Notruf. Polizei und Rettungsdienst erschienen daraufhin schnell am Einsatzort. Der vom Rettungsdienst zum Unglücksort gerufene Hubschrauber landete nahe der Unfallstelle auf einer Wiese des Gut Kuhlendahl. Der Rettungshubschrauber übernahm den Transport der nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzten Patientin zur BGU Duisburg. Der leichter verletzte Suzuki-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zum örtlichen Klinikum transportiert, welches er nach ambulanter ärztlicher Behandlung noch im Lauf des Abends wieder verlassen konnte.

Die zwei nicht mehr fahrbereiten Motorräder wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.000,- Euro.

