Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Daun (ots)

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 20.05.2020 bis 26.05.2020 versucht, ein auf der Gebäuderückseite im Erdgeschoss befindliches Fenster einer Arztpraxis vergeblich aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Praxis ist nicht erfolgt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

