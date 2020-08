Polizei Mettmann

POL-ME: Kokain, Cannabis, Crack, Amphetamine: Polizei nimmt Drogendealer fest - Langenfeld - 2008121

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (19. August 2020) hat die Polizei in Langenfeld einen 36 Jahre alten Drogenhändler festgenommen. Der einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Dealer war den Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Anschließend wurden sowohl bei ihm am Mann als auch in seiner Wohnung Drogen gefunden und sichergestellt. Der 36-Jährige wird noch am heutigen Donnerstag (20. August 2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt. Derzeit wird vor Gericht geprüft, ob er in Haft geht und in die Justizvollzugsanstalt einfährt.

Das war passiert:

Gegen 18:25 Uhr war zwei Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt durch Langenfeld ein Radfahrer aufgefallen, welcher ordnungswidrig während seiner Radfahrt auf dem Bürgersteig der Richrather Straße mit seinem Smartphone hantierte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Mann zu kontrollieren.

Dabei fiel den Polizisten auf, dass der Radfahrer, ein 36-jähriger Langenfelder, augenscheinlich unter erheblichem Drogeneinfluss stand - so waren seine Pupillen extrem geweitet, außerdem hatte er Rückstände eines weißen Pulvers an den Lippen und der Nase. Zudem machte er einen nervösen Eindruck und redete ununterbrochen.

Als die Beamten dem Mann eröffneten, dass sie ihn nun nach Drogen durchsuchen werden, riss er sich los und versuchte, zu Fuß vor den Polizisten zu flüchten. Weit kam er jedoch nicht: Die Beamten waren schneller, holten den 36-Jährigen nach kurzem Sprint wieder ein und fixierten ihn mit Handschellen. Dabei wurde der Flüchtige leicht am Knie verletzt.

Bei der daraufhin folgenden Durchsuchung des Mannes wurden die Polizeibeamten dann auch schnell "fündig": So stellten sie mehrere zum Verkauf abgepackte Tütchen mit Cannabis, Kokain und Crack sicher. Auf Nachfrage räumte der 36-Jährige ein, dass er auch in seiner Wohnung an der Bahnhofstraße Drogen lagere - unter anderem Amphetamine und Marihuana.

Die Konsequenzen für den Langenfelder:

Er musste zunächst mit zur Wache, wo festgestellt wurde, dass der 36-Jährige bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist und bereits dreimal wegen Drogendelikten rechtskräftig verurteilt wurde. Zuletzt wurde er im Januar dieses Jahres wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, welche zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Auf Anordnung des Amtsgerichtes Düsseldorf durchsuchten die Polizeibeamten im Anschluss unter Mithilfe eines Drogenspürhundes die Wohnung des 36-Jährigen an der Bahnhofstraße in Langenfeld. Hierbei stellten die Beamten etliche Utensilien für den Gebrauch und Handel von Drogen sicher, zudem fanden die Beamten auch noch kleinere Mengen Betäubungsmittel.

Bei weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrrad des Mannes, ein schwarzes Mountainbike der Marke "KTM", höchstwahrscheinlich geklaut wurde. So war die Rahmennummer des Fahrrads abgekratzt. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad daher sicher und leiteten neben den Strafanzeigen wegen der Drogendelikte auch noch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen den 36-Jährigen ein.

