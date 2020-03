Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleinwagen prallt gegen Brückengeländer

Hüllhorst (ots)

Ein 18-jähriger Lübbecker hat am Donnerstagmittag in Tengern auf dem Mühlenbruchweg die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren und ist gegen ein Brückengeländer geprallt. In dem Toyota befanden sich noch drei weitere junge Mitfahrer. Eine 17-Jährige Hüllhorsterin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Alle anderen Insassen blieben unverletzt.

Der 18-Jährige, er besitzt erst seit kurzer Zeit eine Fahrerlaubnis, war gegen 13.15 Uhr auf der schmalen Gemeindestraße in Richtung der Löhner Straße unterwegs. Im Bereich einer scharfen Linkskurve geriet der Fahranfänger mit seinem Pkw offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts auf den matschigen Seitenstreifen. Der Wagen brach daraufhin mit dem Heck aus und schleuderte gegen das Brückengeländer des dort verlaufenden Baches. Der Toyota wurde an der Front erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Gemeinde Hüllhorst kümmerten sich später um die Absicherung des zerstörten Geländers.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke