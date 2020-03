Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Opel prallt beim Abbiegen gegen Opel

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Unfall in Rehme an der Kreuzung Vlothoer Straße/Sachsenweg erlitten am Donnerstagmittag die beiden 49 und 58 Jahre alten Insassen eines Opel aus Löhne leichte Verletzungen.

Ein 71-jähriger Mann aus Vlotho war ebenfalls mit einem Opel unterwegs und beabsichtigte um kurz vor halb eins von der Vlothoer Straße nach links in den Sachsenweg abzubiegen. Dabei stieß der Mann mit der linken Seite seines Pkw gegen den an der Haltlinie des Sachsenwegs stehenden Opel des 49-Jährigen. Der sowie seine Beifahrerin klagten anschließend über Schmerzen. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

