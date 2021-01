Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.01.2021) zwei 22 und 43 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten zunächst auf die Spur des 43 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen ihn gegen 13.45 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Wangen fest und fanden bei ihm rund vier Gramm Kokain. Weitere Ermittlungen führten auf die Spur des 22-Jährigen, von dem der 43-Jährige das Kokain offenbar erworben hatte. Die Ermittler nahmen ihn gegen 14.00 Uhr in seiner Wohnung in Stuttgart-Wangen fest. Bei der Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten neben 600 Euro mutmaßlichem Dealergeld auch Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der 22-jährige Algerier sowie der 43 Jahre alte Deutsche werden im Laufe des Freitags (15.01.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

