Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Bedrohung

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.01.2021) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich in seiner Wohnung an der Immenhofer Straße mit einem Messer verbarrikadiert zu haben. Eine Anwohnerin informierte gegen 11.45 Uhr die Polizei über den Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da zu diesem Zeitpunkt eine Bedrohung nicht ausgeschlossen werden konnte, fuhren mehrere Streifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus. Polizeibeamte umstellten das Gebäude und nahmen den 49-Jährigen noch in seiner Wohnung fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten sie ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Alle Beteiligten blieben bei dem Polizeieinsatz unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell