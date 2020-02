Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

TUT) Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten bei Schneeglätte (27.02.2020)

Denkingen (ots)

Ein leicht verletzter Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Hauptstraße zwischen den beiden Einmündungen der Wohnstraße mit der Bezeichnung "Freibühl" in die Hauptstraße ereignete.

Der 46-jährige Lenker eines Volkswagen Tiguan befuhr die schneeglatte Hauptstraße aus Richtung Gosheim in Richtung Aldingen und geriet aufgrund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen eine Steinmauer stieß.

Der Aufprall war heftig, an dem VW Tiguan wurden die Airbags ausgelöst. Der Lenker des Pkw wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw war nach dem Zusammenstoß mit der Steinmauer nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell