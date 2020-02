Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau - Mahlstetten - Kolbingen) Witterungsbedingte Verkehrsunfälle (27.02.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Auf der Gemarkung der Stadt Mühlheim an der Donau ereigneten sich am Donnerstagnachmittag mehrere Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit den ungünstigen Witterungsbedingungen durch Schneefall. Insgesamt wurden drei Unfallbeteiligte in diesem Bereich leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 25.000 Euro.

Ein leicht verletzter Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 5900 zwischen Mühlheim und Mahlstetten ereignete. Der 55-jährige Lenker eines Renault Twingo befuhr die Kreisstraße aus Richtung Mühlheim in Fahrtrichtung Mahlstetten und geriet aufgrund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts v on der Fahrbahn ab, wo er gegen einen im Hang stehenden Baum stieß. Verletzungen erlitt er durch den angelegten Sicherheitsgurt. Der an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und konnte erst heute aus der Endlage in dem Hang geborgen werden.

Etwa gleichzeitig verursachte der 65-jährige Lenker eines Hyundai ebenfalls auf der Kreisstraße 5900 einen Auffahrunfall auf ein Streufahrzeug. Der 65-Jährige befuhr die Kreisstraße 5900 aus Richtung Mahlstetten in Richtung Mühlheim. Als der 43-jährige Lenker des Streufahrzeugs eines privaten Unternehmers wegen eines entgegenkommenden Sattelzugs seine Geschwindigkeit verringerte, gelang es dem hinterherfahrenden Lenker des Hyundai auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr, sein Geschwindigkeit anzupassen, weshalb er auf die Streueinrichtung des Streufahrzeuges auffuhr. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand.

Unfallfolgen eines weiteren Verkehrsunfalles, der sich gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 443 zwischen Mühlheim und Kolbingen ereignete, waren zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der 60-jährige Lenker eines Ford Transits befuhr die Landesstraße aus Richtung Kolbingen in Fahrtrichtung Mühlheim. Auf der Gefällstrecke geriet er im Auslauf einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Sein Klein-Lkw geriet nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zu einem heftigen frontalen Zusammenstoß mit dem aus Richtung Mühlheim entgegenkommenden Mercedes-Benz A-Klasse einer 36-jährigen Pkw-Lenkerin kam. Die an dem Verkehrsunfall beteiligte Lenkerin des Mercedes-Benz musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 17.45 Uhr erfolgte eine Verkehrsregelung mit einseitiger Vorbeiführung der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer.

