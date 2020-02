Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (27.02.2020)

Spaichingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Sallancher Straße im Bereich der Einmündung der Europastraße in die Sallancher Straße ereignete.

Der 53-jährige Lenker eines Opel Astra befuhr die Sallancher Straße aus Richtung Schura in Fahrtrichtung Stadthalle, bei der Einmündung der Europastraße in die Sallancher Straße ordnete er sich nach links auf die Abbiegespur ein.

Nachdem er sich das mit dem Abbiegen anders überlegt hatte, wechselte er zurück auf die Geradeausspur, wo es zum Zusammenstoß mit dem von hinten rechts an ihm vorbeifahrenden Opel Meriva eines 81-jährigen Pkw-Lenkers kam, den der 53-Jährige vor dem plötzlichen Wechsel auf die Geradeausspur übersehen hatte.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

